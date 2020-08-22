С начала перемирия на Донбассе зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня, - миссия ОБСЕ

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Усиление режима прекращения огня началось 27 июля

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине с 27 июля зафиксировала 634 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ от 21 августа.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общем 634 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

За указанный период обнаружили 92 взрыва, два неопознанных пролетевших боеприпаса, шесть осветительных ракет, 534 очереди и выстрелы.

Как отмечается, 20 августа в Донецкой области СММ зафиксировала 153 нарушения режима прекращения огня, в том числе три взрыва. В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.

Напомним, недавно глава украинской делегации на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что обратился в Верховную Раду, чтобы та приняла постановление о проведение местных выборов по всей Украине.