С начала перемирия на Донбассе НВФ потеряли 9 членов, еще 15 ранены, - Штаб ООС

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По данным разведки, в подразделениях НВФ не прекращаются самоубийства и дезертирство

С начала объявления перемирие на Донбассе, 27 июля, незаконные вооруженные формирования потеряли 9 человек погибшими и еще 15 ранеными. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

"За две с половиной недели перемирия, подразделения противника из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыв на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях потеряли 9 человек погибшими и 15 ранеными", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в подразделениях НВФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребления алкоголя и наркотиков.

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Напомним, с начала объявления прекращение огня на Донбассе, 27 июля, не было зафиксировано боевых потерь и обстрелов из тяжелых вооружений. Согласно информации СНБО, до нынешнего перемирия НВФ обстреливали украинские позиции ежедневно 16-18 раз, а подавляющее большинство из них велась прицельно с применением тяжелого вооружения.