С начала перемирия на Донбассе НВФ потеряли 21 члена, еще 29 ранены, - разведка

Фото из открытых источников

По данным разведки в подразделениях НВФ очень низкое морально-психологическое состояние

С начала объявления перемирия на Донбассе, 27 июля, незаконные вооруженные формирования потеряли 21 человека погибшими и еще 29 ранеными. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

"С момента начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня с 27 июля вражеские подразделения потеряли 21 человека умершим и 29 ранеными и травмированными. Все потери небоевые. Среди них подрывы на собственных взрывных устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы", - говорится в сообщении.

По данным разведки в подразделениях НВФ очень низкое морально-психологическое состояние. К этому добавляется существенная неукомплектованность личным составом, которую оккупационные власти пытаются решить, привлекая на службу местное население.

При этом отмечается, что агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдореспублик не вызвала доверия у местных жителей и полностью провалилась.

Новости по теме: В Украине с 29 августа изменятся правила въезда из оккупированного Крыма и с Донбасса

Напомним, за прошедшие сутки, 27 августа, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований вблизи Авдеевки.