С 17 марта в Украине закроют метрополитены
Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера приняла решение о закрытии метро в трех городах
С 17 марта должны временно закрыть метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре из-за карантина в Украине. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре на протяжении 17 марта", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства остановить междугороднее и межобластное сообщение и работу метрополитенов с 12 часов дня 18 марта.
Напомним, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.