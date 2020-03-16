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С 17 марта в Украине закроют метрополитены

Станция метро "Крещатик" из открытых источников

Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера приняла решение о закрытии метро в трех городах

С 17 марта должны временно закрыть метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре из-за карантина в Украине. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре на протяжении 17 марта", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства остановить междугороднее и межобластное сообщение и работу метрополитенов с 12 часов дня 18 марта.

Напомним, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

 
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