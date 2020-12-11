Руководителю порта "Черноморск" выдвинули подозрение о взяточничестве

Фиксирование факта передачи взятки в размере 250 тысяч долларов НАБУ

Чиновник должен был получить деньги за "помощь" в восстановлении обанкротившейся компании

Детективы НАБУ сообщили разоблаченным "на горячем" руководителю ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и лицу-посреднику о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Действия обоих лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Действия посредника также квалифицированы по ч. 5 ст. 27 УК Украины.

Следствие установило, что руководитель государственного предприятия требовал средства за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в 250 тыс долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель ГП действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи должностному лицу ГП "Морской торговый порт "Черноморск".

Напомним, ранее сообщалось о задержании инспектора Галицкой таможни. Госслужащий получал регулярные взятки.