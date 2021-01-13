Руководителю департамента "Укрзализныци" объявили подозрение в населении убытков на 7 миллионов

Чиновника заподозрили в причастности к закупке некачественного товара Фото из открытых источников

Подразделение УЗ закупило металлолом вместо новых рельсовых клемм более чем на 8 миллионов гривен

Руководителю одного из департаментов "Укрзализныци" 13 января объявили подозрение в причинении государству убытков на сумму 7 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, в 2017 году один из филиалов по согласованию департамента АО "Укрзализныця" проводил торги по закупке рельсовых клемм для ее нужд. Общая сумма составила более 8 миллионов гривен. Во время торгов должностные лица подразделения допустили к участию общество, тендерная документация которого не соответствовала указанным требованиям. Впоследствии компания выиграла, и с ней были заключены договоры на поставку.

Однако, как выяснилось, поставленная обществом продукция не соответствовала стандартам ГОСТ и "могла быть использована лишь как металлолом". Ряд экспертиз подтвердили этот факт.

"За металл вместо новых рельсовых клемм на счета общества перепрятывались свыше 8 миллионов гривен. Полицейские установили причастность руководителя департамента АО "Укрзализныця" к закупке. В результате был нанесен ущерб на более чем 7 миллионов гривен", — отметили в пресс-центре полиции.

В связи с этим мужчине объявили подозрение по части второй статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Руководителю грозит от двух до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или штраф от 250 до 750 необлагаемых минимумов.

К слову, ранее о подозрении было сообщено одному из заместителей этого департамента.

Напомним, недавно Офис генерального прокурора направил в суд акт относительно бывшего чиновника карьера "Укрзализныци", который причинил государству ущерб более чем на 770 миллионов гривен.