Руководителей "Укрзализныци" уличили в закупке некачественных запчастей на 100 млн гривен

Использование такого оборудования могло повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций

Сотрудники службы безопасности Украины задокументировали закупку некачественных запчастей для нужд "Укрзализныци" на более, чем 100 миллионов гривен, к которой были привлечены высокопоставленные должностные лица компании. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, сделку организовали представители коммерческих структур вместе с должностными лицами руководящего состава "Укрзализныци". Из-за высокого уровня износа подвижного состава и недостатка средств на обновление основных средств, злоумышленники наладили поставку запчастей и оборудования ненадлежащего качества.

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Как отмечается, в частности, продукция не соответствовала установленным характеристикам, была с явными признаками предыдущего использования. Также по версии следствия, часть запчастей была изготовлена кустарным способом, остальная часть - похищена из отечественных предприятий железнодорожной отрасли.

По заключению экспертов, эксплуатация такого оборудования приводила к системному выходу подвижного состава из строя, возникновению чрезвычайных происшествий и срывам перевозок. Злоумышленники успели поставить некачественной продукции на более 100 миллионов гривен.

Также известно, что значительная часть средств присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности. Сейчас правоохранители проводят санкционированные обыски в пяти регионах на структурных подразделениях АО "Укрзализныця" и коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали злоупотребления на более 3,7 млн гривен должностными лицами регионального филиала "Львовская железная дорога" во время закупок запчастей для подвижного состава.