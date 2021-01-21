"Руки убрал, я заместитель министра": Почему правительство хочет уволить Виталия Немилостивого

Кадр из видео

Шмыгаль собирает внеочередное заседание Кабмина, чтобы рассмотреть вопрос отставки Немилостивого

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый нетрезвым ездил по Киеву, а затем, хвастаясь своей должностью, совершил стычку с патрульными полицейскими, которые его остановили. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины, не называя имен, а лишь должность.

"Недавно поздно ночью, на улице Жилянской, экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения.

Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что он отказался. Зато водитель сообщил инспекторам, что он – заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение подтверждения своей должности вместе с документами для управления транспортным средством", – говорится в сообщении.

Как отмечается, во время рассмотрения административного дела за нарушение правил дорожного движения, водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места.

"Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Зато начал угрожать должностью, толкать патрульных и шарпать за форменную одежду. На что патрульные, согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции", применили к гражданину наручники", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что на водителя инспекторы составили админматериалы: протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением", а также протокол об админзадержания.

Административные материалы направлены в суд, который примет решение по этому делу.

Впоследствии В СМИ обнародовали видео патрульных, согласно которому чиновник спорил с ними 30 декабря 2020 года: действительно отдавал ключи, собирался уходить и говорил "руки убери", ссылаясь на пост.

А уже сегодня стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль неожиданно анонсировал внеочередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопрос об увольнении заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

"В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос — увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкосновенных. Еще раз докажем эти слова действиями", - написал он.

Ранее сообщалось, что в столице пьяный "Санта" не вписался в поворот и попросил правоохранителей ему помочь.