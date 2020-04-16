Рухнувшая конструкция моста и масштабная авария: Последствия пылевой бури в Киеве

Полицейские призвали водителей остановиться и переждать непогоду

Сегодня, 16 апреля, столицу накрыла пылевая буря, в связи с чем киевлян попросили не выходить из дома и не открывать окна, но за это время погодное явление повлекло за собой масштабную аварию и падение части временной конструкции на Подольском мосту.

Как сообщили в патрульной полиции, из-за пыли, поднятой вверх вследствие сильного ветра, сохраняется плохая видимость на автодорогах, именно поэтому на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" произошло серьезное ДТП при участии шести автомобилей.

Известно, что есть погибшие и пострадавшие.

Полицейские отметили, что сейчас движение на этом участке перекрыто в обоих направлениях.

Также они призвали водителей отложить запланированные поездки.

Еще одним следствием непогоды стало падение части конструкций Подольского моста.

Facebook-страница Николая Поворозника

Как рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook, эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста.

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К счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас начали выполнять работы по восстановлению временных конструкций лесов.

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Как сообщалось ранее, в Укргидрометцентре заверили, что пылевая буря в Киеве не связана с пожарами в Чернобыле.