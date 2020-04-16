Рухнувшая конструкция моста и масштабная авария: Последствия пылевой бури в Киеве
Полицейские призвали водителей остановиться и переждать непогоду
Сегодня, 16 апреля, столицу накрыла пылевая буря, в связи с чем киевлян попросили не выходить из дома и не открывать окна, но за это время погодное явление повлекло за собой масштабную аварию и падение части временной конструкции на Подольском мосту.
Как сообщили в патрульной полиции, из-за пыли, поднятой вверх вследствие сильного ветра, сохраняется плохая видимость на автодорогах, именно поэтому на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" произошло серьезное ДТП при участии шести автомобилей.
Известно, что есть погибшие и пострадавшие.
Полицейские отметили, что сейчас движение на этом участке перекрыто в обоих направлениях.
Также они призвали водителей отложить запланированные поездки.
Еще одним следствием непогоды стало падение части конструкций Подольского моста.
Как рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook, эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Сейчас начали выполнять работы по восстановлению временных конструкций лесов.
Как сообщалось ранее, в Укргидрометцентре заверили, что пылевая буря в Киеве не связана с пожарами в Чернобыле.