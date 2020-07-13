Российский актер прилетел в Украину на съемки, а получил запрет на въезд

Антон Пампушный. Кадр из фильма "Кома" Фото из открытых источников

Актер в прошлом году незаконно посещал аннексированный Крым

На три года запретили въезд в Украину российскому актеру Антону Пампушном, который посещал временная оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Согласно сообщению, 38-летний россиянин прилетел в аэропорт "Борисполь" сегодня, 13 июля, рейсом из Франкфурта и пытался обмануть украинских пограничников.

"Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещения аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году", - отметили в Госпогранслужбе.

Как выяснилось, актер принимал участие в съемках фильма "Балканский рубеж", которые проходили в том числе на временно оккупированном полуострове Крым. Фильм, кстати, получил субсидию от Минкультуры РФ.

В Украину, со слов мужа, прибыл также для съемок.

Украинские пограничники проставили российскому актеру штамп о трехлетнем запрете на въезд в Украину.

Справка:

Антон Пампушный (родился 5 мая 1982 года, Астана, Казахстан) - российский актер, приковал к себе внимание после выхода на экраны ряда биографических проектов.

В 2005 году Пампушный впервые появился на экране, снявшись в роли охранника в драме "Откровенные полароидные снимки". Сразу после окончания МХАТовской школы его пригласили в фильм, который и стал его путевкой к популярности - историко-биографический экшн "Александр. Невская битва".

В том же году актер сыграл оперативника в криминальном боевике "Капкан для киллера", потом были роли хоккеиста в психологической драме "Миннесота", влюбленного милиционера в мелодраме "Дом малютки", брутального шофера такси в триллере "Петля" и др.

В 2011 году Пампушному пришлось перевоплотиться в русского богатыря, когда он сыграл Алешу Поповича в фентезийно-комедийном фильме "Реальная сказка".

В 2017 году Антон Пампушный получил главную роль в российской супергеройский фантастике "Защитники". Актер сыграл Арсуса, члена засекреченной четверки людей со сверхспособностями, которая была призвана решать кризисные ситуации и проблемы мирового масштаба.

Также на счету актера такие фильмы, как: "Пандора", "Последнее дело Казановы", "Бедная Liz", "Жизнь после жизни", "Пингвин нашего времени", "Крещение Руси", "Балканский рубеж", "Кома" и др.

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Напомним, ранее известная российская телеведущая Екатерина Варнава попала в "черный список" Минкульта за выступление в анексованому Крыму в 2016 году. 15 июня стало известно, что актрисе снова разрешили посещать Украину.