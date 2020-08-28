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Российская ФСБ завербовала директора отеля для шпионажа за украинскими военными

Женщину завербовали во время ее выезда в Россию

Фото из открытых источников

Правоохранители разоблачили попытку вербовки жительницы одного из прифронтовых населенных пунктов Луганской области со стороны ФСБ России. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в Фейсбук.

Отмечается, что женщина должна была шпионить за военнослужащими Вооруженных сил Украины. Завербовали директора гостиницы во время ее выезда в Российскую Федерацию. На международном пункте пропуска ее задержала ФСБ и из-за многочасового психологического давления сотрудники заставили женщину подписать обязательство о сотрудничестве.

В частности, женщина должна была собирать и передавать российским спецслужбам информацию о постояльцах отеля из числа украинских правоохранителей, военных, работников органов власти и иностранных граждан. В ФСБ настаивали, чтобы директор отеля совершала неправомерные действия регулярно.

В СБУ сообщают, что женщина не успела совершить вред государственной безопасности Украины, поскольку вскоре после ее возвращения факт вербовки выявила контрразведка.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области контрразведчики разоблачили бывшего члена незаконных вооруженных формирований, который сейчас является действующим военнослужащим украинских Вооруженных Сил. В июле мужчина присоединился к так называемой "ДНР", где служил в должности стрелка, но впоследствии прекратил участие в НВФ и вступил в ряды ВСУ.

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