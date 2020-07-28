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Россиянин незаконно пересек государственную границу, чтобы попросить статус беженца в Украине

Государственная пограничная служба

Мужчина утверждает, что в РФ его преследуют за политические и религиозные взгляды

На государственной границе группа реагирования пограничников обнаружила гражданина Российской Федерации, который в пешем порядке незаконно пересек границу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, 45-летнего россиянина обнаружили вчера, 27 июля, неподалеку от пункта пропуска "Юнаковка", что в Сумской области.

Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины о признании его лицом, которая нуждается дополнительного защиты, как беженец. В ходе беседы россиянин сообщил, что в России он преследуется за политические и религиозные взгляды, а потому не мог там больше оставаться.

После проведения положенных в таких случаях законодательством мер гражданина России направили в органы Государственной миграционной службы Украины.

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Напомним, ранее в Харьковской области задержали нарушителя, который посреди ночи пытался пересечь государственную границу с Российской Федерацией.

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