live
Новости » События Читати новину українською

Россия провела артиллерийские стрельбы у берегов Крыма

Артиллерийские стрельбы РФ в Крыму Минобороны РФ

Стрельбы были проведены в рамках боевой подготовки Черноморского флота

Российская Федерация провела артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям вблизи берегов в районе полигона боевой подготовки "Опук" в аннексированном Крыму. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе Минобороны России. 

Отмечается, что экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Эссен" провел в Крыму зачетные артиллерийские стрельбы. В частности, личный состав поразил невидимые береговые цели, имитирующие позиции условного противника, применив артиллерийскую установку А-190.

"В ходе проведения стрельб расчеты артиллерийской боевой части фрегата получили целеуказания и отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения", – говорится в сообщении.

Новости по теме: Украина готовит масштабные военные учения в ответ на российский "Кавказ-2020", – Таран

По данным Минобороны РФ, артиллерийские стрельбы по береговым целям были проведены согласно плану мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.

Напомним, недавно Россия начала внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, а также отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов. 

Однако, в Министерстве иностранных дел Украины расценили внезапную проверку боеспособности войск РФ как демонстрацию агрессивных планов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Луцкий террорист звонил на горячую линию телеканала ZIK: Редакция опубликовала эксклюзивную запись Главное ток-шоу страны "Народ против", – полное видео Ток-шоу "19", – полное видео Владимир Стельмах в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", – полное видео
Loading...

программы канала ZIK

Будут ли Минские переговоры? Наблюдательные советы. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Михаил Добкин | Ток-шоу
Процесс переговоров в ТКГ. Отдых
Ирина Верещук | Ток-шоу
Ситуация на востоке. Избирательный процесс. Нападения радикалов. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Монобольшинство теряет доверие. Будет ли Байден управлять Украиной опять? | Ток-шоу