Россия провела артиллерийские стрельбы у берегов Крыма

Артиллерийские стрельбы РФ в Крыму Минобороны РФ

Стрельбы были проведены в рамках боевой подготовки Черноморского флота

Российская Федерация провела артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям вблизи берегов в районе полигона боевой подготовки "Опук" в аннексированном Крыму. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Эссен" провел в Крыму зачетные артиллерийские стрельбы. В частности, личный состав поразил невидимые береговые цели, имитирующие позиции условного противника, применив артиллерийскую установку А-190.

"В ходе проведения стрельб расчеты артиллерийской боевой части фрегата получили целеуказания и отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, артиллерийские стрельбы по береговым целям были проведены согласно плану мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.

Напомним, недавно Россия начала внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, а также отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

Однако, в Министерстве иностранных дел Украины расценили внезапную проверку боеспособности войск РФ как демонстрацию агрессивных планов.