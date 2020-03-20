Россия продолжает пускать жителей ОРДЛО с российскими паспортами, несмотря на закрытие границ, - СМИ

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Также въезд до сих пор разрешен тем, кто "в составе организованных групп" едет оформлять "гражданство РФ"

Жители ОРДЛО, имеющие российские паспорта, могут без проблем пересекать незаконные пункты пропуска между Россией и оккупированными регионами Донецкой и Луганской областей, несмотря на закрытие границ для иностранцев.

Об этом пишет российское издание "Новая газета".

Как выяснилось, пограничники продолжают пропускать людей, которые в "составе организованных групп" едут оформлять "гражданство РФ", постоянно проживают в РФ и имеют на это разрешение или пересекают "границу" в связи со смертью близкого родственника.

При этом сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности России подтвердили журналистам "Новой газеты", что действуют по распоряжению правительства РФ от 16 марта 2020 года, которое запрещает въезд иностранцев на территорию России.

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Ничего не изменилось и в транспортном сообщении - автобусы из РФ в ОРДЛО курсируют в привычном режиме.

Как сообщалось ранее, правительство России решило закрыть границу с Беларусью для передвижения людей на фоне распространения коронавируса.

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В то же время уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что на территории ОРДЛО находится 91 человек с подозрением на пневмонию, при этом на временно оккупированных территориях отсутствуют тесты на определение COVID-19.