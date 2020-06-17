Родственные связи и наркотики: В Черкасской области разоблачили группу наркодилеров

Во время обысков правоохранители изъяли более килограмма наркотических веществ

Задержание наркодельцов в Черкасской области Фото: МВД Украины Задержание наркодельцов в Черкасской области Фото: МВД Украины Задержание наркодельцов в Черкасской области Фото: МВД Украины Задержание наркодельцов в Черкасской области Фото: МВД Украины Задержание наркодельцов в Черкасской области Фото: МВД Украины

В Черкасской области задержали группу наркодилеров, большинство членов которой были между собой родственниками. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Так, 16 июня следователи провели спецоперацию для задержания фигурантов, во время которой правонарушители пытались скрыться, оказывали сопротивление и нанесли травмы двум сотрудникам КОРД. Кроме того, наркодилеры повредили служебную машину спецназовцев.

Во время обысков правоохранители изъяли более килограмма наркотических веществ, растения конопли, средства для фасовки и взвешивания наркотических веществ.

В настоящее время фигуранты задержаны, решается вопрос о уведомление всем участникам преступной группы подозрения.

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Напомним, недавно правоохранители разоблачили и задержали группу наркоторговцев в Николаевской области.