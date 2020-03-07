live
Новости » События Читати новину українською

РФ запустила электричку через Керченский мост в Анапу

Керченский мост Фото из открытых источников

Пока нет реакции соответствующих ведомств Украины на эту информацию

В анексированном Крыму запустили "пригородное" железнодорожное сообщение через Керченский мост в Анапу в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщают Крым.Реалии. 

Так, по имеющейся информации, время в пути до конечной станции составляет два часа, а стоимость проезда от Керчи до Анапы составляет 439 рублей - это около 180 гривен.

Билеты продаются в железнодорожных кассах и онлайн.

"В расписании компании-перевозчика - по два рейса из Крыма на Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно с понедельника по четверг, по три - в пятницу и выходные дни", - говорится в сообщении.

Известно, что перевозками занимается Южная пригородная пассажирская компания ("дочка" российской компании Гранд Сервис Экспресс).

Новости по теме: Украина отреагировала на советы британского журнала относительно путешествий по Керченскому мосту

При этом реакции от соответствующих ведомств Украины по поводу этой информации пока нет.

Новости по теме: В ФСБ РФ заявили, что разоблачили в оккупированной Керчи подростков, которые готовили теракт

Напомним, ранее сообщалось, что Украина осудила запуск железнодорожного сообщения с РФ через Керченский пролив.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд В Киеве пассажир маршрутки разбил нос девушке после ее просьбы не хамить Один из ведущих университетов Украины вводит неотложные меры из-за коронавируса В столице на Южном мосту ограничивают движение транспорта
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Отставка Гончарука и Рябошапки. Правительство Шмыгаля | 05.03.20
Народ против | Интервью с Евгением Червоненко | 05.03.20
Час вопросов к правительству. Утреннее заседание Верховной Рады | 06.03.20
Владимир Быстряков | Новые лица в правительстве. Смена Кабмина | Ток-шоу
Олег Синютка | Интервью с Литвиненко на ZIK | 07.03.2020
Михаил Грицкан | Интервью с Литвиненко на ZIK | 07.03.2020