РФ запустила электричку через Керченский мост в Анапу

Керченский мост Фото из открытых источников

Пока нет реакции соответствующих ведомств Украины на эту информацию

В анексированном Крыму запустили "пригородное" железнодорожное сообщение через Керченский мост в Анапу в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Так, по имеющейся информации, время в пути до конечной станции составляет два часа, а стоимость проезда от Керчи до Анапы составляет 439 рублей - это около 180 гривен.

Билеты продаются в железнодорожных кассах и онлайн.

"В расписании компании-перевозчика - по два рейса из Крыма на Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно с понедельника по четверг, по три - в пятницу и выходные дни", - говорится в сообщении.

Известно, что перевозками занимается Южная пригородная пассажирская компания ("дочка" российской компании Гранд Сервис Экспресс).

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При этом реакции от соответствующих ведомств Украины по поводу этой информации пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина осудила запуск железнодорожного сообщения с РФ через Керченский пролив.