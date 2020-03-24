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РФ не предоставляет политзаключенным надлежащее медицинское обеспечение в условиях COVID-19, - посольство США

Также в ведомстве призвали Россию освободить всех украинских политических заключенных

Посольство США в Украине отмечает, что Россия не предоставляет политзаключенным надлежащее медицинское обеспечение в условиях пандемии коронавирус. Об этом пишет "Голос Америки"

В частности, в ведомстве призвали Россию освободить всех украинских политических заключенных, и подчеркнули, что РФ продолжает политически мотивированные аресты и репрессии крымских татар. 

"Россия все еще арестовывает крымских татар и продлевает сроки заключения тех, кого преследуют по политическим мотивам, при этом не предоставляя заключенным надлежащее базовое медицинское обеспечение в условиях COVID-19. Мы призываем Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, по состоянию на 24 марта количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 человек, в то же время 101 806 человек смогли выздороветь от инфекции.

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