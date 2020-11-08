Резня в Кривом Роге: Нападавшему сообщили о подозрении
Мужчина подозревается по двум статьям Уголовного кодекса
Прокуратура объявила подозрение мужчине, устроившему резню в Кривом Роге. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что злоумышленнику объявлено о подозрении по статьям об умышленном убийстве и покушении на убийство. По данным следствия, мужчина причинил ножевые ранения десяти прохожим, среди которых и 8-летний ребенок. По последним данным, двое пострадавших скончались на месте преступления, а остальные находятся в больнице.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, вчера, 7 ноября, на Днепропетровщине в Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей, в результате чего два человека погибли, а еще восемь получили ранения. Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения.
Позже стало известно, что мужчина, которого подозревают в убийстве двух человек в Кривом Роге, оказался 29-летним местным жителем, увлекавшийся мистикой. Злоумышленник заявил, что он "пришел из ада", он "сын Божий" и ему "Бог приказал убить 15 человек".