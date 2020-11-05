Резников оказался заложником ситуации, – Сивохо о скандале вокруг Донбасса

Сергей Сивохо 112.UA

Проблема нынешних чиновников в том, что они очень субъективны и не умеют стоять " над процессом"

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в ситуации с Донбассом оказался заложником – ему трудно понять, какой Донбасс и какова проблематика этого региона. Он другой человек с другим менталитетом.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все украинцы" на телеканале ZIK заявил бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо.

Сергей Сивохо, комментируя заявление Алексея Резникова относительно того, что Донбасс – раковая опухоль Украины, отметил, что давно знает Резникова и находится с ним в хороших отношениях. Со слов Сивохи, Резников достаточно хороший переговорщик и обладает хорошими качествами, но в ситуации с решением конфликта на Донбассе стал заложником.

"Сейчас он заложник ситуации. И еще, я бы сказал, немного заложник места рождения. Ему, во-первых, трудно понять, какой Донбасс и проблематику этого региона. Поэтому это не его вина, просто он другой человек с другим менталитетом. И проблема нынешних чиновников в том, что они очень субъективны и не умеют стоять над процессом", – отметил Совохо.

Во-вторых, продолжил он, проблема в том, что действующая украинская власть зависима, поэтому Резников коммуницирует в тех рамках, которые спущены ему темниками, и, которые работают на определенную аудиторию.

"К сожалению, нашу власть не слишком волнует, что эта аудитория – это около 10-15% населения Украины", – сказал Сергей Сивохо.

Кроме этого он добавил, что Украина в очередной раз продемонстрировала свою неспособность договариваться ради достижения мира на Донбассе, что свидетельствует о том, что Донбасс Украине не нужен.

"Она не знает, что с ним делать, поэтому проще просто тянуть время и "отмазываться". То есть выхода из тупика в мирном процессе в ближайшее время очевидно, не будет. Дай Бог, чтобы сохранился хотя бы режим тишины", - прокомментировал Сергей Сивохо.

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Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что части Донбасса, неподконтрольные Киеву, являются "ментально больными".

Также Резников заявил, что срок в один год для завершения конфликта на Донбассе, озвученный президентом Владимиром Зеленским, следует понимать, как срок, отведенный на то, чтобы попробовать реализовать тот сценарий, который был прописан в Минских соглашениях.