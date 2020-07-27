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Режим "полного прекращения огня": НВФ уже дважды обстреляли украинских военных на Донбассе

Владимир Кравченко

 RadioSvoboda.org (RFE/RL)

Потерь со стороны украинской армии нет

Незаконные вооружённые формирования уже дважды нарушили режим "полного прекращения огня" на Донбассе. Об этом заявил командующий Объединённых сил Владимир Кравченко, передаёт PavlovskyNEWS.

По словам военного, в 0:20 - 0:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулемётов. После чего уже в 9 утра на линии ответственности 79-й бригады с помощью ручных противотанковых гранатомётов НВФ совершили 3 выстрела и установили 3 мины.

Подчёркивается, что потерь со стороны украинской армии нет, ответных действия от ООС не последовало.

"Если будет угроза – есть комбат, командир роты, командир отделения и они будут принимать решение на открытие огня", - отметил Кравченко.

В то же время, подконтрольные "республикам" СМИ не сообщают об обстрелах с украинской стороны.

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Напомним, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на Донбассе с 27 июля и назвал это событие серьезным шагом для Украины.

Позже подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения. Сообщалось, что на каждой из позиций ООС будет установлен дополнительный контроль, а за прекращением огня будут следить специально командированные украинские военнослужащие.

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