Репутация Полтавской ОГА запятнана коррупцией, - СМИ

Олег Синегубов ЛИГАБизнесИнформ

Репутация Полтавской ОГА запятнана взяточничеством. Бывшего советника председателя Полтавщины Олега Синегубова - Максима Ратнера сотрудники ГБР задержали возле здания Полтавской ОГА. Сумма предполагаемой взятки составила $40 000. Как сообщают СМИ, Максим Ратнер был ответственным за отрасль АПК и имел рабочее место в Департаменте агропромышленного развития Полтавской ОГА. Об этом идет речь в сюжете телеканала "112 Украина".



На странице Хорольской РГА от 31 марта содержится официальное сообщение о деятельности Максима Ратнера. Также райгосадминистрация сообщила, что в ходе рабочей поездки Хорольщину посетили советник председателя облгосадминистрации Максим Ратнер и заместитель начальника Департамента агропромышленного развития ОГА Олег Палий. Таким образом можно предположить, что до 31 марта Ратнер еще был советником Олега Синегубова. Сейчас по словам председателя Полтавской ОГА эту должность Ратнер не занимает.

"Максим Ратнер не является моим советником. Еще в марте он написал соответствующее заявление. Однако учитывая то, что Ратнер раньше был моим советником на общественных началах, я лично буду контролировать, чтобы все виновные понесли наказание!"- отмечал Синегубов.

По информации СМИ, еще на должности советника председателя ОГА Ратнер знакомился с руководителями государственных агропредприятий Полтавской области и требовал от них 10% от прибыли с урожая.