Реальная борьба с оргпреступностью в действии: Венедиктова подытожила достижения Офиса генпрокурора в течение года

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Украинская правда

По словам генерального прокурора, в этом году было разоблачено втрое больше бандформирований

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подытожила достижения Офиса генпрокурора в борьбе с организованной преступностью в течение года. В частности, соответствующую статистику она обнародовала на своей странице в Facebook.

"Реальная борьба с оргпреступностью в действии - втрое больше банд, чем в прошлом году разоблачено за 10 месяцев 2020 года. Обезврежено 16 таких опасных объединений, тогда как в 2019 - только 5.

Преступных группировок, выведенных на чистую воду за этот период - 352. Это тоже на 26% больше прошлогоднего результата. На счету более 1,5 тысяч злоумышленников, входивших в эти организации, 3462 уголовные правонарушения", - отметила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, только на днях были задержаны "смотрящие" за Хмельнитчиной и Харьковщиной. В СИЗО отправился хмельницкий "криминальный авторитет" с тремя членами своей преступной организации. Ему инкриминируется распространение преступного воздействия на территории области в течение 8 лет, управление потоками "грязных денег" и контроль за соблюдением "воровских законов".

"В пятницу, кстати, полицейские в Киеве разоблачили вооруженную группу из еще трех жителей Хмельницкой области с пистолетами, гранатами, масками, рациями, отмычками, наручниками, скотчем и хомутами для связывания рук. Можно догадываться о назначении этого "набора", если во время остановки такси за превышение скорости, эти пассажиры начали убегать и отстреливаться от правоохранителей. Стрелок был судим за убийство и разбой и находится в розыске за незаконное обращение с оружием. Проверяется причастность "гастролеров" к совершению разбойных нападений и других преступлений", - добавила она.

Кроме того, отметила генпрокурор, Харьковский "смотрящий" от одного из воров в законе, пойманный на прошлой неделе, подозревается в кражах, незаконном обращении с оружием и сопротивлении и угрозах правоохранителям. Он несколько лет скрывался от правосудия, однако оно его наконец догнало. Впрочем, по решению суда он может выйти под залог чуть более 400 тысяч гривен. Этот пример - повод еще раз подчеркнуть, что "посадки" - это симбиоз эффективности правоохранителей, справедливого законодательства и судебной реформы!

"Разоблачение преступных организаций - процесс непростой и длительный. В группах могут быть и сотни членов. Важно установить их организаторов, роли участников, связи, которые бывают и транснациональными. Мы в этом году внедрили новый механизм мониторинга оргпреступности и имеем реальные сдвиги в противодействии этому сверхопасному явлению", - подчеркнула Венедиктова.

В то же время, по ее словам, в Запорожье перед судом предстанут 6 участников банды, которая обвиняется в подготовке убийства руководителя полицейского спецподразделения КОРД, похищении и удержании заложника с требованием выкупа, угонам автомобилей и ограблении.

Также завершено следствие в отношении банды, которая участвовала в разборках за передел маршрутов со стрельбой среди жилого массива в Броварах на Киевщине. Их подозревают в бандитизме и покушении на убийство двух и более человек.

В декабре планируется завершить расследование в отношении банды за совершение разбойного нападения на автомобиль "Укрпочты". Участники взорвали радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, установленное в кабине, и похитили 2,7 млн грн.

"Также за 10 месяцев 2020 года обезврежено 30 организованных групп с коррумпированными связями, в том числе 14 группировок, которые действовали в органах власти и управления, а также выявлено 26 преступных группировок, которые совершали преступления в бюджетной сфере", - отметила генпрокурор.

Так, Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группировки с коррумпированными связями в органах управления, члены которого в течение 2018 – 2019 годов присвоили бюджетные средства, оформляя разные виды соцвыплат и пособий на несуществующих детей ромской национальности, якобы рожденных вне учреждений здравоохранения. Таким образом подозреваемые завладели свыше 7 млн грн помощи на 190 детей.

У наркогруппировок в этом году изъято более 1,5 т наркотиков, в том числе 572 кг героина.

Так правоохранители Львовщины прекратили деятельность преступной организации из 20 человек, которая в 4 лабораториях изготавливала 12 наименований особо тяжких наркотиков. Сбывали они товар на территории 106 населенных пунктов Украины.

"Разбои, ограбления, похищения людей и угрозы, убийства ради завладения автомобилями для бандитского промысла, незаконные слежки и продажа "прослушки", торговля оружием и наркозельем, рейдерство – Бандитский "задел" обязательно будет наказан. Потому что для организованной преступности у нас организовано правоохранительное противодействие и результативность его будет только расти", - резюмировала Венедиктова.

Примечательно, инфографика по борьбе с организованной преступностью в течение 2020 года выложена на официальном Ютуб-канале ведомства.