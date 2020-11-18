Насиловали и снимали на видео: На Днепропетровщине задержали члена ОПГ, причастного к сексуальному насилию над детьми

Задержание фигуранта на Днепропетровщине Фото: Нацполиция

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 15 лет

Днепропетровские правоохранители обнаружили и задержали мужчину, причастного к сексуальному насилию над детьми. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Полиция установила, что злоумышленник делал фото и видео порнографического характера, со сценами сексуального насилия с участием несовершеннолетних. Четырех его "коллег" правоохранители задержали несколько раньше в этом году.

Сейчас следователи сообщили мужчине о подозрении по трем статьям: изнасилование; растление несовершеннолетних; ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.

Теперь фигуранту грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Продолжаются следственные действия.

"Всего с начала текущего года задержаны двенадцать человек, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей. В суд уже направлены обвинительные акты в отношении восьми из них. Досудебные следствия по делам остальных подозреваемых продолжаются" - рассказал начальник Департамента киберполиции Александр Гринчак.

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Напомним, ранее в Киеве "на горячем" разоблачили педофила: он занимался сексом с 13-летним подростком прямо в авто, припаркованном на улице Балукова.