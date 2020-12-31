Разозлился, потому что не впустили в салон: В Киеве мужчина ногами выбил стекло в троллейбусе

В Киеве пассажир троллейбуса бурно отреагировал на замечание водителя Фото из открытых источников

Очевидцы обвиняют водителя

В Киеве из-за карантинных ограничений мужчину не пропустили в салон троллейбуса, из-за чего тот сначала вступил в словесную перепалку с водителем, а затем устроил погром в транспорте. Об этом в Facebook сообщила водитель троллейбуса Юлия Песоцкая.

По ее словам, инцидент произошел на Виноградаре в троллейбусе №24.

"Неизвестный на остановке "Натальи Ужвий" разбил стекло в новом троллейбусе (маршрут 24) просто потому, что он был лишний, и его не взяли! Вместо того, чтобы помочь водителю, все снимали на телефоны водителя, при этом рассказывая, какой водитель сделал плохой поступок, что не забрал лишнего пассажира", - отметила женщина.

Мужчина выбил стекло в киевском троллейбусе №24 Фото Юлия Песоцкая

При этом она добавила, что мужчина вел себя неадекватно и оскорблял ее. Стекло выбивал из дверей транспорта ногами. А люди на остановке, ожидавшие общественный транспорт, оставались бездейственными относительно ситуации.

Пассажир не хотел выходить из троллейбуса Фото Юлия Песоцкая

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Ранее сообщалось, что в столице водитель приковал цепями к осветительной опоре свой автомобиль. Таким образом водитель устроил протест инспекторам по парковке.