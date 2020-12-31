Разозлился, потому что не впустили в салон: В Киеве мужчина ногами выбил стекло в троллейбусе
Очевидцы обвиняют водителя
В Киеве из-за карантинных ограничений мужчину не пропустили в салон троллейбуса, из-за чего тот сначала вступил в словесную перепалку с водителем, а затем устроил погром в транспорте. Об этом в Facebook сообщила водитель троллейбуса Юлия Песоцкая.
По ее словам, инцидент произошел на Виноградаре в троллейбусе №24.
"Неизвестный на остановке "Натальи Ужвий" разбил стекло в новом троллейбусе (маршрут 24) просто потому, что он был лишний, и его не взяли! Вместо того, чтобы помочь водителю, все снимали на телефоны водителя, при этом рассказывая, какой водитель сделал плохой поступок, что не забрал лишнего пассажира", - отметила женщина.
При этом она добавила, что мужчина вел себя неадекватно и оскорблял ее. Стекло выбивал из дверей транспорта ногами. А люди на остановке, ожидавшие общественный транспорт, оставались бездейственными относительно ситуации.
Ранее сообщалось, что в столице водитель приковал цепями к осветительной опоре свой автомобиль. Таким образом водитель устроил протест инспекторам по парковке.