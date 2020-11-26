Разлив нефти в Одесской области: АМПУ скрыла информацию об инциденте от Госэкоинспекции

Судно "Аметист" Морская поисково-спасательная служба

ГЭИ направила сообщение о совершении уголовного преступления в полицию, прокуратуру и ГБР

Глава государственно экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что Администрация морских портов Украины скрыла от ведомства информацию о разливе нефтепродуктов в Черном море, вероятно, с судна "Аметист". Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

"О разлив нефти с судна "Аметист" Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами. Напомню, что со времени, когда были ликвидированы морские инспекции ГЭИ, наши работники не имеют права заходить в портовую зону и всецело полагаются на добросовестность портовиков", - рассказал глава ГЭИ.

Как отмечается, узнав о факте загрязнения акватории Черного моря, Госэкоинспекция дала запрос в ГП "АМПУ", Черноморского Филиала ГП "АМПУ", к капитану морского порта Черноморск и в порядке взаимодействия к Государственной пограничной службы Украины. Со своей стороны АМПУ сообщило, что никаких нарушений не выявлено.

"Поэтому было принято решение, в рамках взаимодействия с пограничниками, подойти к причалу с моря. В результате чего наши сотрудники зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. То есть, в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы!"- подчеркнул Малеваный.

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Также известно, что инспекторы отобрали пробы воды в загрязненной части акватории для лабораторного анализа. По результатам проверки в ГЭИ назовут убытки и выяснят, кто является владельцем судна.

По факту сокрытия сведений об экологическом состоянии водных ресурсов, что негативно влияет на растительный и животный мир и небрежного отношения к должностным обязанностям работников Черноморского филиала ГП "АМПУ" ГЭИ направлено сообщение о совершении уголовного преступления в Одесскую областную прокуратуру и ТУ ГБР в г. Николаеве.

Также о факте загрязнения моря ГЭИ направлено сообщение об уголовном правонарушении к Черноморскому ОП Овидиопольского ОП ГУ НП в Одесской области.

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Напомним, СМИ заявили, что в среду, 25 ноября, в Александровке Одесской области на причале тонуло судно "Аметист" Морской поисково-спасательной службы, вследствие чего вокруг образовалось пятно нефтепродуктов. Однако, в пресс-службе МПСС информацию о затоплении судна не подтверждают. Там говорят, что предприятие "стало объектом клеветнической информационной атаки", поэтому МПСС уже подала в суд иск об опровержении недостоверной информации.