Разгон "Майдана": ГБР завершило расследование в отношении двух экс-работников МВД

Евромайдан, Киев, 2013 Фото из открытых источников

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде исправительных работ или заключения

Следователи ГБР завершили расследование двух уголовных производств в отношении двух правохранителей, которые приняли участие в разгоне Майдана 30 ноября 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В частности, речь идет о экс-заместителе начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве и экс-заместителе начальника управления - начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве.

Так, следствие установило, что в результате действий двух подозреваемых сотрудники полка милиции особого назначения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили приблизительно 300 участников митинга от Монумента Независимости и памятника основателям Киева в направлениях улиц Институтской, Архитектора Городецкого и Крещатик.

В связи с этим было начато производство по статье 340 Уголовного кодекса Украины (незаконное препятствование проведению мирных собраний граждан с применением физического насилия). Сейчас сторона защиты знакомится с материалами производства, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

К слову, в случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в четверг, 9 апреля, следователи Государственного бюро расследований провели эксперимент на Майдане Независимости по факту организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства в 2014 году.