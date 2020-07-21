Разбой, бандитизм, вымогательство: Геращенко рассказал, за что судили луцкого террориста

Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Фото из открытых источников

Луцкий террорист Максим Кривош был дважды судим

В Министерстве внутренних дел сообщили подробности биографии луцкого террориста Максима Кривоша. Террорист около десяти лет находился в исправительных учреждениях. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, Кривош был ранее дважды судим за совершение ряда тяжких преступлений.

Так, по словам Геращенко, в 1994 году Кривош был арестован Луцким городским судом за разбой, мошенничество, вымогательство и незаконное ношение, хранение огнестрельного или холодного оружия.

Кроме того, в 2005 году Луцкий городской районный суд арестовал Кривоша за мошенничество с финансовыми ресурсами, бандитизм, вымогательство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина со взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Против него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

В ходе переговоров преступнику предлагалось передать воду для заложников, поскольку автобус долго стоял на жаре, однако тот отказался.