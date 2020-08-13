Разбитые надгробия и поврежденные кресты: В Ровно вандалы разгромили кладбище
Вероятно, преступление было совершено под действием алкоголя
В Ровно вандалы разгромили кладбище - повредили надгробия, разбили окна в близлежащей церкви. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.
Как отмечается, вызов об инциденте в полицию поступил сегодня около 7:00. Заявитель сообщил о разбитых памятниках на кладбище "Грабник".
По приезду полицейские установили, что неизвестные повредили на кладбище четыре памятника и кресты.
Кроме того, было разбито несколько окон в церкви Святого Стефания и повреждены зеленые насаждения.
Также на месте происшествия правоохранители нашли бутылки из-под алкоголя.
По факту надругательства над могилами начато досудебное расследование. Сейчас оперативники и следователи устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.
Ранее сообщалось, что в Сваляве (Закарпатская область) снова повредили панно мемориального комплекса.