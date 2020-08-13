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Разбитые надгробия и поврежденные кресты: В Ровно вандалы разгромили кладбище

Вероятно, преступление было совершено под действием алкоголя

В Ровно вандалы разгромили кладбище - повредили надгробия, разбили окна в близлежащей церкви. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, вызов об инциденте в полицию поступил сегодня около 7:00. Заявитель сообщил о разбитых памятниках на кладбище "Грабник".

По приезду полицейские установили, что неизвестные повредили на кладбище четыре памятника и кресты.

Кроме того, было разбито несколько окон в церкви Святого Стефания и повреждены зеленые насаждения.

Также на месте происшествия правоохранители нашли бутылки из-под алкоголя.

По факту надругательства над могилами начато досудебное расследование. Сейчас оперативники и следователи устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.

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Ранее сообщалось, что в Сваляве (Закарпатская область) снова повредили панно мемориального комплекса.

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