Расшифровку "черных ящиков" АН-26 ожидают до конца недели, - Уруский

"Черные ящики" самолета АН-26 нашли и начали расшифровывать Фото из открытых источников

Бортовые самописцы находятся в удовлетворительном состоянии после катастрофы

Завершение расшифровки бортовых самописцев самолета АН-26, разбившегося вблизи Чугуева Харьковской области, ожидается до конца недели. Об этом заявил председатель правительственной следственной комиссии, вицепремьер Олег Уруский.

"Работа над расшифровкой бортовых самописцев продолжается. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе", - написал он.

Уруский также добавил, что следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что "на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях".

Глава правительственной следственной комиссии рассказал, что в рамках расследования авиакатастрофы Ан-26 уже назначили судебно-медицинские экспертизы, провели выемку документов по организации и проведению полетов, допросили более 40 свидетелей катастрофы.

Кроме того, на отдельной площадке на территории воинской части А4104 уже собирают фюзеляж самолета, обломки которого были перевезены туда из места катастрофы.

Также идет экспертиза ДНК погибших во время трагедии, результаты анализов ожидают примерно через две недели.

Уруский рассказал, что состояние курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил во время катастрофы, стабильное, он "быстро идет на поправку".

Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев на Харьковщине разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Одни курсант-третьекурсник выжил, а недавно вышел из шокового состояния. Вскоре его могут выписать из госпиталя.

Позже стало известно, что все семьи погибших в результате падения самолета Ан-26 сдали материал для ДНК-анализов. Тогда сообщали о возможности проведения экспертизы в сокращенном режиме – до двух недель.