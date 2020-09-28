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Расшифровка черных ящиков с Ан-26 продлится до пяти дней, - Уруский

Обломки самолета АН-26 в Харьковской области Влад Абрамов / УНІАН

Идентификация тел всех погибших займет две недели

Председатель Правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы у Чугуева, вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что процесс расшифровки бортовых самописцев военного самолета Ан-26 будет длиться до пяти дней. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Урусского, сейчас все обломки военного самолета Ан-26 уже убрали с места катастрофы.

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"Они перемещены на территорию воинской части... Место охраняется, все обломки самолета арестованы Государственным бюро расследований, доступ к ним строго ограничен. Также осуществлена выемка бортового регистратора самолета, он находится в удовлетворительном состоянии и вчера специалистами начата дешифрация информации", - рассказал вице-премьер-министр. 

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Кроме этого, он уточнил информацию об идентификации тел 26 человек, погибших в Чугуеве. Специалисты будут делать все возможное, чтобы закончить работы быстрее, чем за две недели.

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Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 поблизости города Чугуев в Харьковской области произошла авиакатастрофа – упал военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. 

Утром в субботу, 26 сентября, в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета.

В это же день спасатели, работавшие на месте трагедии, нашли тела всех погибших в катастрофе: всего погибло 26 человек.

Впоследствии Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список погибших в результате авиакатастрофы военного самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области.

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