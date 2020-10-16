Распространение детского порно: Следователи задержали жителя Днепропетровской области

Мужчина продал видео в США, Европе и по Украине

Задержание жителя Днепропетровщины, который обвиняется в изготовлении детского порно Фото: Фото: Нацполиция Задержание жителя Днепропетровщины, который обвиняется в изготовлении детского порно Фото: Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали в Киеве мужчину, который занимался изготовлением и распространением детской порнографии в США, Европу и по Украине. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленником оказался 27-летний житель Днепропетровской области. Следствие возбудило дело по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

"Во время следственно-оперативных мероприятий полицейские установили наличие у фигуранта более тысячи видеоматериалов детской порнографии. Порноконтент злоумышленник продавал "покупателям" из Украины, Европы и Соединенных Штатов Америки за 60 долларов США", – сказал начальник Департамента защиты интересов общества и государства Евгений Макаров.

Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документацию, дополнительные носители информации и банковскую карточку, на которую "клиенты" перечисляли деньги. Вся техника направлена на экспертизу.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Волынской области разоблачили 28-летнего мужчину, который совершал сексуальное насилие над несовершеннолетним парнем, а также снимал это на мобильный телефон, чтобы потом продать на анонимных форумах.