Раненый украинский военный и семь нарушений тишины со стороны НВФ: Как прошли сутки на Донбассе

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Противник применял беспилотный летательный аппарат

За прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть обстрелов и один пролет беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, все семь нарушений были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи Водяного, на Приазовье, НВФ применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование. Воина быстро доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей.

Также из миномета 82-го калибра и стрелкового оружия противник совершил обстрел и неподалеку Лебединского, а возле Марьинки - вел огонь из стрелкового оружия.

Как отмечается, недалеко от населенного пункта Авдеевка, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Для корректировки огня противник применил беспилотника, но умелые и оперативные действия наших средств радиоэлектронной обороны остановили дальнейшее его использование.

Известно, что на нарушение прекращения огня НВФ украинские защитники открыли ответный огонь.

С начала текущих суток, 28 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельным, поэтому ответный огонь наши воины не открывали.

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Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас на Донбассе события разворачиваются по первому сценарию.