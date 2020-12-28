Раненый украинский военный и семь нарушений тишины со стороны НВФ: Как прошли сутки на Донбассе
Противник применял беспилотный летательный аппарат
За прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть обстрелов и один пролет беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает штаб ООС.
Согласно сообщению, все семь нарушений были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи Водяного, на Приазовье, НВФ применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование. Воина быстро доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей.
Также из миномета 82-го калибра и стрелкового оружия противник совершил обстрел и неподалеку Лебединского, а возле Марьинки - вел огонь из стрелкового оружия.
Как отмечается, недалеко от населенного пункта Авдеевка, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Для корректировки огня противник применил беспилотника, но умелые и оперативные действия наших средств радиоэлектронной обороны остановили дальнейшее его использование.
Известно, что на нарушение прекращения огня НВФ украинские защитники открыли ответный огонь.
С начала текущих суток, 28 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельным, поэтому ответный огонь наши воины не открывали.
Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас на Донбассе события разворачиваются по первому сценарию.