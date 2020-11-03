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Ранение военного ВСУ на Донбассе: Украина направила ноту ОБСЕ

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил контролируемая Фото из открытых источников

Нарушение "режима тишины" будет обсуждаться во время следующего заседания ТКГ

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) предметом обсуждения станет нарушение незаконными вооруженными формированиями на Донбассе режима прекращения огня, в результате чего получил ранение военнослужащий ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Facebook.

"Сегодня днем противник из автоматического гранатомета обстрелял позиции одного из наших соединений в районе Новолуганского, в результате чего один военнослужащий ВС Украины получил обломочные ранения. Военнослужащему оказана квалифицированная медицинская помощь, его состояние удовлетворительное. Сразу после происшествия, с помощью координационного механизма, был установлен "режим тишины". В связи с нарушением противником режима прекращения огня украинские представители в СЦКК направили письменную ноту к СММ ОБСЕ, это событие также будет обсуждено во время следующего заседания ТКГ", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук убежден, что у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе. У украинской делегации в ТКГ также есть свой план "Б" по урегулированию конфликта, однако он пока не разглашается.

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