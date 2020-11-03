Ранение военного ВСУ на Донбассе: Украина направила ноту ОБСЕ

Нарушение "режима тишины" будет обсуждаться во время следующего заседания ТКГ

"Сегодня днем противник из автоматического гранатомета обстрелял позиции одного из наших соединений в районе Новолуганского, в результате чего один военнослужащий ВС Украины получил обломочные ранения. Военнослужащему оказана квалифицированная медицинская помощь, его состояние удовлетворительное. Сразу после происшествия, с помощью координационного механизма, был установлен "режим тишины". В связи с нарушением противником режима прекращения огня украинские представители в СЦКК направили письменную ноту к СММ ОБСЕ, это событие также будет обсуждено во время следующего заседания ТКГ", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук убежден, что у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе. У украинской делегации в ТКГ также есть свой план "Б" по урегулированию конфликта, однако он пока не разглашается.