Ракетный эсминец ВМС США направляется к Черному морю

USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) начал путь в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Шестого оперативного флота США в Twitter.

"USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север - в Черное море из Средиземного моря. Он будет работать со странами-партнерами по Черному морю для обеспечения безопасности на море", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолеты РФ в Черном море сымитировали атаку на американский эсминец "Ross".