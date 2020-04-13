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Ракетный эсминец ВМС США направляется к Черному морю

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USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) начал путь в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Шестого оперативного флота США в Twitter.

"USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север - в Черное море из Средиземного моря. Он будет работать со странами-партнерами по Черному морю для обеспечения безопасности на море", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолеты РФ в Черном море сымитировали атаку на американский эсминец "Ross".

 

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