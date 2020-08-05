Раимов о волне захватов заложников в Украине: В какой-то момент появится человек с реальным намерением совершить теракт

Дмитрий Раимов Фото из открытых источников

Может появиться какой-то политизированный фанатик, который захочет совершить теракт, видя, что на это обращают внимание первые лица страны

Когда большие дяди начинают играть в то, чтобы влиять на повестку дня, политику, президента, или принятия каких-либо решений, в какой-то момент может появиться человек, который будет реальным террористом.

Об этом во время включения в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

Эксперт отметил, что считает последние события в Украине с захватом заложников "игрой мускулами силовых структур". По словам Раимова, приравнивать события в Украине к терактам в Париже, Лондоне, Ницце, не стоит, но необходимо уделить этому вопросу немалое внимание, ведь последствия могут быть невозвратные.

"Я вижу в этом всем "режиссуру". Но я понимаю, к чему это все может привести. Когда большие дяди начинают играть в то, чтобы влиять на повестку дня, влиять на политику, на президента или принятие каких-то решений, в какой-то момент может появиться человек, который будет реальным террористом", – сказал Раимов.

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По его словам, поспособствовать этому может социальное напряжение, связанное с Донбассом и Крымом.

"Может появиться какой-то политизированный фанатик, который захочет совершить теракт, видя, что на это обращают внимание президент и первые лица страны. Это сценарий, который нас обязательно ждет, если дальше силовые структуры будут играться в терактах", – подытожил эксперт.

Как сообщалось, 3 августа в центре Киева мужчина захватил заложницу и угрожал взорвать отделение банка.

Стало известно, что злоумышленник, захвативший заложницу в столичном бизнес-центре, требует начать телетрансляцию. В частности, на телеканале ZIK.

Добавим, Антон Геращенко сообщил, что мужчина является гражданином Узбекистана.

Впоследствии стало известно, что гражданина Узбекистана, который захватил заложницу и угрожал взорвать взрывчатку в отделении банка в здании бизнес-центра "Леонардо" в центральной части Киева, задержали.

Также напомним, что 21 июля в центре Луцка на Театральной площади мужчина с взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев события, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Впоследствии Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне".

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.