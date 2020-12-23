Работы по Донбассу при этой власти украинцы не увидят, потому что "Слуга народа" не нацелена на решение конфликта, – Кузьмин

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Конфликт на Донбассе не собирается решать ни Офис президента, ни сам президент Зеленский

Работы в направлении Донбасса в этом парламенте украинцы не увидят, потому что действующее парламентское большинство, правящая партия "Слуга народа" не нацелены на то, чтобы конфликт на Донбассе решался.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Работы в направлении Донбасса в этом парламенте вы не увидите. Потому что действующее парламентское большинство, правящая партия "Слуга народа" не нацелены на то, чтобы конфликт на Донбассе решался. Конфликт на Донбассе не собирается решать и Офис президента, и президент Зеленский также. А чтобы всем все было понятно, я еще раз напомню слова посла Канады в Украине, который шокировал всех нас своей откровенностью, что конфликт на Донбассе продолжается по вине Украины и что американские чиновники из Госдепа запрещают Украине решать конфликт на Донбассе", – сказал Ренат Кузьмин.

Поэтому, продолжил политик, такое заявление является свидетельством того, что действующая власть Украины имитирует решение вопроса по Донбассу, создает иллюзию разрешения конфликта, а Трехсторонняя контактная группа занимается очковтирательством.

"На самом деле, никто ничего не делает, не делал и делать не собирается", – акцентировал парламентарий.

Также Ренат Кузьмин ответил на вопрос ведущей, может ли измениться ситуация на Донбассе после выборов в США и победы Байдена, отметив: поскольку, конфликт возник на территории Украины, его решение полностью зависит от украинской власти, которая, на самом деле, не имеет ни плана "А", ни плана "Б".

"Это означает, что на Донбассе как и раньше начнутся обстрелы, как и раньше будут умирать украинцы, как и ранее украинская власть нас будет обманывать, рассказывая, что они решают, что вот уже сейчас, что есть план "Б", план "С". Никаких планов у них нет! Это все ложь. Конфликт продолжается, будет продолжаться, повторюсь, по вине украинской власти", - прокомментировал Кузьмин.

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Напомним, ранее украинский президент отмечал, что если он не сможет урегулировать ситуацию на Донбассе, то "нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю".

Впоследствии Владимир Зеленский убеждал, что конфликт на Донбассе можно завершить "в любой день" - сегодня, или завтра, или послезавтра. По словам главы государства, вопрос времени зависит от позиции Москвы.