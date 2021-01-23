Работника СБУ, подозреваемого в подготовке убийства коллеги, отправили за решетку, – СМИ

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Меру пресечения избрал Шевченковский райсуд

Работнику Антитеррористического центра СБУ, которого подозревают в подготовке убийства другого сотрудника, избрали мера пресечения. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий Службы безопасности.

Отмечается, что задержанного будут держать под стражей. "Только что Шевченковским районным судом избрана мера пресечения задержанному работнику Антитеррористического центра СБУ, подозреваемому в совершении приготовления к убийству руководителя одного из подразделений СБУ", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 23 января, Служба безопасности Украины заявила о задержании своего сотрудника по подозрению в подготовке заказного убийства. Тогда никаких имен спецслужба не подтвердила и не опровергла.

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Впоследствии стало известно, что сотруднику Службы безопасности Украины, которого задержали по делу о подготовке убийства коллеги, может грозить пожизненное заключение. В частности, действия сотрудника Службы безопасности квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса.