live
Новости » События Читати новину українською

Работника СБУ, подозреваемого в подготовке убийства коллеги, отправили за решетку, – СМИ

Фото из открытых источников

Меру пресечения избрал Шевченковский райсуд

Работнику Антитеррористического центра СБУ, которого подозревают в подготовке убийства другого сотрудника, избрали мера пресечения. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий Службы безопасности.

Отмечается, что задержанного будут держать под стражей. "Только что Шевченковским районным судом избрана мера пресечения задержанному работнику Антитеррористического центра СБУ, подозреваемому в совершении приготовления к убийству руководителя одного из подразделений СБУ", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 23 января, Служба безопасности Украины заявила о задержании своего сотрудника по подозрению в подготовке заказного убийства. Тогда никаких имен спецслужба не подтвердила и не опровергла.

Новости по теме: В СБУ сообщили подробности задержания своего сотрудника по делу о подготовке заказного убийства

Впоследствии стало известно, что сотруднику Службы безопасности Украины, которого задержали по делу о подготовке убийства коллеги, может грозить пожизненное заключение. В частности, действия сотрудника Службы безопасности квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Правительство выделило дополнительные средства на выплату ФЛП по 8 тысяч гривен Кассовые аппараты для ФЛП: В налоговой разъяснили, кому нужно их использовать Бессрочная акция ФЛП: В центре Киева предприниматели требуют отменить выборочный локдаун и упростить систему налогообложения Кассовые аппараты и ощутимый рост налогов: Что изменилось для ФЛП с 1 января
Loading...

программы канала ZIK

Завышенные тарифы. Майдан. Трагедия в Харькове. Реинтеграция Донбасса | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Пожар в Харькове. Тарифные протесты. ВР возвращается к работе | Детали дня | 22.01.21
Фальсификация коронавірусних справок. Компенсации для врачей | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Даниил Гетманцев | Ток-шоу
Николай Азаров | Ток-шоу