Работник НАБУ заразился коронавирусом

Коронавирус диагностировали у сотрудника НАБУ Фото из открытых источников

По предварительной информации, больной чувствует себя удовлетворительно

Один из сотрудников Национального антикоррупционного бюро заразился коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе НАБУ, сообщает УП.

Как отмечается, больной с первого дня появления симптомов заболевания самоизолировался, как и коллеги, с которыми он контактировал. По предварительной информации, состояние здоровья инфицированного сейчас удовлетворительное.

Кроме этого, в пресс-центре подчеркнули, что в НАБУ сейчас принимают все необходимые превентивные меры для нераспространения заболевания. В частности, в помещении были оборудованы точки с дезинфекторами, а с 16 марта осуществляется контроль за температурой тела всех посетителей бюро. Также был ограничен доступ на территорию для посторонних лиц.

По предварительной информации, в связи с пандемией коронавируса части сотрудников предоставили возможность удаленной работы и работы по гибкому графику.

Напомним, недавно у председателя Запорожского областного совета Григория Самардака диагностировали коронавирус COVID-19. В связи с этим семья чиновника отправилась на самоизоляцию.