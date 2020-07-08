Работали на Кремль и планировали тяжкие преступления: Из Украины выдворили двух россиян

Выдворены россияне были членами вооруженных формирований и работали на российские спецслужбы Нацполіція

Граждане РФ имели целью дестабилизировать ситуацию в Украине

В среду, 8 июля, двух граждан Российской Федерации принудительно выдворили за пределы Украины из-за попытки дестабилизировать ситуацию в государстве. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Так, накануне, 7 июля, правоохранители получили информацию о том, что граждане прибыли в Киев для совершения ряда тяжких преступлений. Мужчины были членами вооруженных формирований и работали на российские спецслужбы.

Кроме этого, они принимали участие в военных конфликтах на территории разных стран. Отмечается, что целью мужчин было дестабилизировать ситуацию в Украине.

По данным правоохранителей, злоумышленников задержали во вторник, 7 июля, во время спецоперации в Киеве, после чего их выдворили из страны.

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Напомним, в прошлом месяце в Харькове Служба безопасности Украины разоблачила агента военной разведки Российской Федерации "Сумрака", который подозревается в государственной измене.