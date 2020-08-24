Рабинович о нападении на нардепа Плачкову в Одессе: Это не националисты, а бандитские группировки

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Рабинович пообещал привлечь к уголовной ответственности нападавших на депутатов

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал нападение националистов на нардепа из своей фракции Татьяну Плачкову и съемочную группу телеканала ZIK в Одессе. Об этом он заявил в комментарии телеканалу NEWSONE.

"Это не националисты, а бандитские группировки. Потому что их действия иначе нельзя назвать. В центре великого города-героя Одессы в День Независимости Украины нападают на депутатов ОПЗЖ. Кстати, Гиганов в больнице, другого я не хочу говорить. И это все при полном попустительстве власти, как центральной, так и местной", - отметил Рабинович.

Он подчеркнул, что центральная власть не принимает никаких мер ни когда кидают гранаты, расстреливают с гранатомета каналы, ни когда националисты пытаются в каждом городе запугивать представителей оппозиционных партий.

"Что касается Одессы, то я смотрел рейтинги, и там во многих городах лидируют хозяйственники мэра. Хоть и воры, но хозяйственники. Ведь Татьяна Плачкова за день до этого рассказала на канале, что Труханов завез в город 75 националистов для провокаций", - сказал нардеп.

Рабинович пообещал привлечь к уголовной ответственности нападавших на депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Они думают, что они вечно будут покрывать свои бандитские выходки политическими лозунгами. Думаю, время их подходит к концу, а мы должны понимать, что силы, которые имеют 1-2% поддержки в обществе, пытаются запугать страну", - добавил депутат.

Напомним, сегодня, 24 августа, в Одессе во время онлайн-марафона ко Дню Независимости Украины представители "Национального Корпуса" напали на съемочную группу телеканала ZIK, депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова и нардепа Татьяну Плачкова.