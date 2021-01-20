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Пятерых участников беспорядков в Новых Санжарах приговорили к пяти годам условно

Беспорядки в Новых Санжарах Фото из открытых источников

Суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания

В Полтавской области пятерых участников беспорядков в Новых Санжарах, от действий которых пострадали правоохранители, приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

Отмечается, что фигурантов приговорили к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием на год. В частности, суд во время принятия решения учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания.

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Четверо участников беспорядков были признаны виновными в блокировании транспорта, а двое - причастны к хулиганским действиям. Их обязали оплатить штрафы. Еще двух человек уволили. 

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Напомним, 20 февраля 2020 года в Новых Санжарах группа агрессивно настроенных людей забросала камнями колонну автобусов с украинцами и иностранцами, эвакуированными из китайского города Ухань. В результате пострадали девять полицейских и один гражданский человек.

Позже правоохранители сообщили, что расследуют по фактам нарушений восемь уголовных производств.

 
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