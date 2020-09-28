Пять дней на расшифровку самописцев Ан-26 – это абсурд! – Анатолий Матиос
Следует немедленно изъять документы, которые стали основанием для продолжения летной эксплуатации левого двигателя, отметил бывший главный военный прокурор
Пять дней на расшифровку бортовых самописцев самолета Ан-26, упавшего в Харьковской области, – это абсурд.
Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил главный военный прокурор Украины в 2014-2019 годах Анатолий Матиос.
Анатолий Матиос отметил, что устройство на бортовых самописцах позволяет прослушать всю запись, однако достаточно прослушать последние 20-30 секунд, с момента уведомления погибшего командира своего командования о том, что отказал левый двигатель.
"Так вот, а для чего 5 дней, якобы 5 дней для озвучивания стенограммы того, что записано? Там несколько слов, это вопрос секунд", – подчеркнул Анатолий Матиос.
Анатолий Матиос отметил, что ресурс двигателя был продолжен на заводе "Мотор Сич", и сейчас первоочередным должно быть не проведение ДНК-экспертизы, а установление тех, кто виноват в трагедии.
"Первым проблемным вопросом является изъятие документов, которые стали основанием для продолжения летной эксплуатации левого двигателя. Они находятся в Запорожье. Насколько я знаю, до сих пор никто туда не поехал. Изымать горючее, масло – это все алгоритмы, для того есть около 70 человек, которые включены для расследования этого дела - прокуроры и следователи ГБР. Но вопрос – если запрос в Запорожье дается в письменной форме – предоставьте нам копии документов, это говорит о чем? Никто не хочет искать причину", – сказал Анатолий Матиос и предостерег, что такое промедление дает возможность для фальсификации документации.
Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.
В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил, а недавно вышел из шокового состояния. Вскоре его могут выписать из госпиталя.
По данным Минобороны, причиной падения военного самолета Ан-26 могло стать то, что он зацепился крылом за землю.