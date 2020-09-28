Пять дней на расшифровку самописцев Ан-26 – это абсурд! – Анатолий Матиос

Анатолий Матиос Скриншот видео

Следует немедленно изъять документы, которые стали основанием для продолжения летной эксплуатации левого двигателя, отметил бывший главный военный прокурор

Пять дней на расшифровку бортовых самописцев самолета Ан-26, упавшего в Харьковской области, – это абсурд.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил главный военный прокурор Украины в 2014-2019 годах Анатолий Матиос.

Анатолий Матиос отметил, что устройство на бортовых самописцах позволяет прослушать всю запись, однако достаточно прослушать последние 20-30 секунд, с момента уведомления погибшего командира своего командования о том, что отказал левый двигатель.

"Так вот, а для чего 5 дней, якобы 5 дней для озвучивания стенограммы того, что записано? Там несколько слов, это вопрос секунд", – подчеркнул Анатолий Матиос.

Анатолий Матиос отметил, что ресурс двигателя был продолжен на заводе "Мотор Сич", и сейчас первоочередным должно быть не проведение ДНК-экспертизы, а установление тех, кто виноват в трагедии.

"Первым проблемным вопросом является изъятие документов, которые стали основанием для продолжения летной эксплуатации левого двигателя. Они находятся в Запорожье. Насколько я знаю, до сих пор никто туда не поехал. Изымать горючее, масло – это все алгоритмы, для того есть около 70 человек, которые включены для расследования этого дела - прокуроры и следователи ГБР. Но вопрос – если запрос в Запорожье дается в письменной форме – предоставьте нам копии документов, это говорит о чем? Никто не хочет искать причину", – сказал Анатолий Матиос и предостерег, что такое промедление дает возможность для фальсификации документации.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил, а недавно вышел из шокового состояния. Вскоре его могут выписать из госпиталя.

По данным Минобороны, причиной падения военного самолета Ан-26 могло стать то, что он зацепился крылом за землю.