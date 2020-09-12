Пьяный пассажир устроил драку в поезде Ужгород-Одесса

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Укрзализныця проводит служебное расследование инцидента. Члены специальной комиссии опросили всех причастных и свидетелей

В поезде №107 / 108 сообщением "Ужгород-Одесса" нетрезвый пассажир устроил драку. Об этом сообщает издание Думская со ссылкой на очевидцев в субботу, 12 сентября.

Утверждается, что мужчина повредил руку, когда разбивал окно в тамбуре и залил своей кровью пол в вагоне. Его высадили на станции Воловец, где передали медицинским работникам.

В Укрзализныце уже подтвердили факт этого инцидента. Сейчас в ней проводится служебное расследование. Члены специальной комиссии опросили всех причастных и свидетелей случившегося.

Кроме того, в сертифицированном медицинском учреждении было проведено медицинское освидетельствование всех работников поездной бригады на предмет алкогольного опьянения.

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Напомним, с 25 августа, поезда АО "Укрзализныци" начала сопровождать военизированная охрана. На первом этапе пилотного проекта по охране пассажирских поездов около 40 сотрудников сопровождают 10 пассажирских поездов.

Этому предшествовало событие, которое произошло ночью 31 июля в поезде сообщением "Мариуполь-Киев", где неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла спрятаться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.

В тот же день, Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой. Кроме того, в связи с избиением женщины ряд работников "Укрзализныци" пообещали уволить.