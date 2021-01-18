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Пустыню Сахару неожиданно засыпало снегом. Фото

Пустыня Сахара оказались под снегом Фото Карим Боучатата

Произошло это из-за резкого снижения температуры

В Алжире неожиданно присыпало снегом пустыню Сахару. Соответствующие фото на своей странице в Facebook выложил фотограф Карим Боучатата.

"Айн-Сефра - единственная область в Алжире, которая сочетает 4 контрастные картины: Город покрывают дюны, а затем лес, горы", - подписал фотографии художник.

Фото Карим Боучатата

Фото Карим Боучатата

По данным издания TSA Algerie, снег выпал 7 января, однако в тот же день и растаял. Произошло аномальное явление из-за резкого похолодания.

Фото Карим Боучатата

Покрытые снегом дюны вызвали интерес не только у туристов, но и у местных жителей.

Фото Карим Боучатата

Новости по теме: Зима за несколько дней до начала лета: В Украинских Карпатах выпало около 10-15 см снега

Ранее сообщалось, что в Беларуси в мае неожиданно выпал снег. Такое явление зафиксировали в городе Гродно.

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