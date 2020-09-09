Пушилин отменил свой приказ об обстреле украинских позиций под Горловкой

Отмена приказа связана с договоренностью проведения совместной инспекции в районе поселка Шумы

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин заявил об отмене своего приказ об уничтожении украинских позиций возле поселка Шумы Донецкой области. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"В связи с тем, что мы наконец-то добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы.

В случае если по итогам проведения совместной инспекции будет установлено, что украинская сторона допустила нарушения дополнительных мер в части продвижения своих позиций вблизи населенного пункта Шумы и не будет их устранять, мы самостоятельно уничтожим указанные позиции в рамках реализации пункта "е" мер по усилению режима прекращения огня.

Еще раз подчеркиваю, что приоритетом для нас является четкое и неукоснительное выполнение достигнутых на минской площадке договоренностей. Тем не менее представители Украины должны ясно осознавать, что мы тщательно следим за ситуацией с выполнением данных договоренностей и не намерены закрывать глаза на факты грубейших нарушений с украинской стороны", - написал Пушилин.

Напомним, ранее так называемый "главарь ДНР" Денис Пушилин приказал НВФ открыть огонь по позициям украинских военных в 08:00 7 сентября. Причиной этому стало то, что украинская сторона якобы "обустроила новые траншеи", несмотря на условия перемирия.

После этого Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

7 сентября в так называемой "ДНР" заявили о переносе анонсированного Денисом Пушилиным обстрела по позициям украинских войск под Горловкой, назвав новой датой возможного удара 9 сентября.

Сегодня представители незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" снова перенесли обстрел украинских позиций в районе поселка Шумы на Донбассе и настояли на проведении заседания ТКГ.

По итогам проведения срочного заседания ТКГ, участники договорились о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ.