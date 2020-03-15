Пункты пропуска на Донбассе закрывают из-за распространения коронавируса

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При этом социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут

С 16 марта по приказу Командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.

Об этом сообщили в Луганской ОГА.

Согласно сообщению, исключение относительно возвращения на украинскую территорию сделали только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории.

В то же время пропуск на временно оккупированные регионы будет осуществляться только для граждан, которые там проживают.

"Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс. лиц. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса из неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем – ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано", – пояснил глава области Сергей Гайдай.

По его словам, социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.

Также глава области отметил, что в Луганской области временному закрытию подлежат следующие пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля - пешеходный (местный, пассажирский) в Меловом (Меловский район) и автомобильный/пешеходный (местный, пассажирский) в Сиротином (Троицкий район).

В перечень пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно прекращено пешеходное сообщение, вошли автомобильный (грузовой, пассажирский) в Меловом (Меловский район), который является межгосударственным, а также международные автомобильные (оба – грузовые, пассажирские) в Просяном (Марковский район) и Танюшевке (Новопсковский район).

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированной Горловке Донецкой области зарегистрировали 12 случаев заражения COVID-19.

13 марта в Украине зафиксировали первый летальный случай вследствие инфицирования коронавирусом COVID-2019.

Тем временем в Киеве из-за подозрения на коронавирус продезинфицировали общежитие.