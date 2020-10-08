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Против руководства "Нафтогаза" открыли уголовное дело, - Коболев

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев Фото из открытых источников

Глава "Нафтогаза" уже сбился со счета уголовных дел по "Нафтогазу"

По факту деятельности против руководства "Нафтогаза" открыли уголовное дело, которое построено на обвинениях в государственной измене. Об этом "Громадському радио" сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", — рассказывает он.

Коболев говорит, что в компании это воспринимают как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".

"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов, и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", — уверяет он.

Глава правления говорит, что сбился с счета уголовных дел в отношении "Нафтогаза".

"Я лично перестал считать после того, как в 2018 году лично меня оштрафовали на 8 миллиардов гривен. Такой штраф мне, как физическому лицу, выписала Государственная таможня. Потом в судах мы смогли доказать, что оснований для штрафования не было и этот штраф некорректен", — вспоминает Коболев.

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Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что во время отопительного сезона Украина может начать экспортировать газ в ЕС благодаря запасам газа в подземных хранилищах, а это повлияет на цену газа для населения.

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