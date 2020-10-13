Против Порошенко завели уголовное дело из-за регистрации офшорной компании

Петр Порошенко Фото - president.gov.ua

Нардеп скрыл регистрацию компании и не отражал ее в декларации о доходах

Против пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко открыли еще одно уголовное дело, которое касается зарегистрированной в юрисдикции Британских Виргинских Островов компании гетмана "Prime Asset Partners Limited". Об этом 13 октября сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

"Порошенко П.А., пребывая в должности Президента Украины, в августе 2014 года зарегистрировал в юрисдикции Британских Виргинских Островов компанию "Prime Asset Partners Limited", единственным бенефициарным собственником которой является лично Порошенко П.А.", - заявил Портнов, ссылаясь на Единый реестр досудебных расследований Украины

Отмечается, что регистрация данной компании Порошенко скрывал и не отражал в декларации про доходы и финансовые обязательства. Кроме того, сама компания создана для дальнейшего осуществления противоправной деятельности, в частности, уклонения от уплаты и легализации доходов, полученных преступным путем.

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Позже в Klymenko Time отметили, что приблизительно год назад Государственное бюро расследований открывало дело по этой компании. Тогда заявление подал бывший народный депутат Михаил Добкин, который отметил, что Порошенко задекларировал заведомо недостоверные данные в декларации в части наличия прав собственности на акции "Prime Assets Partners Limited" (BVI).

Также на дело против Порошенко отреагировал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. В частности, он заявил, что будет инициировать в правоохранительном комитете приглашение на заседание нового и. о. Директора ГБР для дачи объяснений.

Напомним, недавно адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что правоохранительные органы открыли против нардепа в общей сложности 58 уголовных дел. В то е время другой адвокат лидера "ЕС" отметил, что некоторые из этих дел были сперва закрыты из-за отсутствия состава преступления, но затем Печерский райсуд Киева открывал их снова.