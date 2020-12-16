Против Минреинтеграции подали заявление в ГБР о возможной растрате госсредств

Заявление касается вероятного совершения уголовных правонарушений по трем статьям

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В Государственное бюро расследований подали заявление о совершении уголовных правонарушений относительно вероятной растраты и нецелевого использования государственных средств Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает организация "Институт развития общества через право" в Фейсбук.

Отмечается, что представители организации неоднократно устанавливали факты злоупотреблений, а теперь они нашли объективное подтверждение и четко описаны в акте Счетной палаты Украины. В связи с этим в ГБР было подано заявление о совершении уголовных правонарушений по статьям 191, 364, 366 Уголовного кодекса Украины. О дальнейшем ходе событий представители организации обещают информировать дополнительно.

Напомним, недавно на Луганщине разоблачили масштабную схему завладения бюджетными средствами во время проведения капитального ремонта больниц и школ. Только на ремонте крыш пяти школ злоумышленники присвоили почти 700 тыс. гривен.