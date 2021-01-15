Протесты против повышения тарифов на газ: В Херсонской обл. люди перекрыли дорогу всеукраинского значения

Также акции протеста сегодня будут проходить возле Херсонской ОГА и Херсонского горсовета

В с. Чернобаевка Херсонской области люди вышли на протест против повышения тарифов на газ. Они перекрыли дорогу всеукраинского значения, которая соединяет Николаевскую и Херсонскую области. Об этом сообщила корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас мы находимся в с. Чернобаевка, здесь дорога всеукраинского значения, соединяющая Николаевскую и Херсонскую области. Здесь сегодня к всеукраинской акции протеста присоединились около 20 местных жителей", - сказала корреспондент.

Митингующие считают повышение тарифов геноцидом, потому что у них нет денег платить такие завышенные коммунальные услуги.

Отмечается, что на месте уже были конфликтные ситуации: водители были недовольны перекрытием трассы, говорят, должны ехать за тысячи километров и ждать по 10-20 минут, пока люди будут пропускать. На некоторое время движение открывают и уже через несколько минут люди снова перекрывают трассу.

Также на месте работает несколько десятков правоохранителей, которые следят за правопорядком.

Добавляется, что сегодня акции протеста также будут проходить возле Херсонской ОГА и Херсонского горсовета.